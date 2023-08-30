Ракурсhttps://racurs.ua/
Потери на фронте - возле Бахмута упали два Ми-8, погибли 6 пилотов
Потери на фронте — возле Бахмута упали два Ми-8, погибли 6 пилотовhttps://racurs.ua/n186731-poteri-na-fronte-vozle-bahmuta-upali-dva-mi-8-pogibli-6-pilotov.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку вчора загинули 6 пілотів 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Сікорського. Два гелікоптери Мі-8 впали за невідомих обставин — ДБР займається розслідуванням.
.
Про це повідомили джерела УП.
Імен поки що не розголошують у цілях безпеки, каже речник бригади. Прощання з героями відбудеться 1 вересня у Полтаві.
Всі загиблі були з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського, повідомив «Суспільному» речник бригади Євген Ракіта.
Вони виконували завдання на двох гелікоптерах Мі-8. Полеглі мали офіцерські звання. Один з них — родом з Полтавщини, решта — з інших регіонів України.