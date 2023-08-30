Потери на фронте - возле Бахмута упали два Ми-8, погибли 6 пилотов

На Бахмутському напрямку вчора загинули 6 пілотів 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Сікорського. Два гелікоптери Мі-8 впали за невідомих обставин — ДБР займається розслідуванням.

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Про це повідомили джерела УП.

Імен поки що не розголошують у цілях безпеки, каже речник бригади. Прощання з героями відбудеться 1 вересня у Полтаві.

Всі загиблі були з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського, повідомив «Суспільному» речник бригади Євген Ракіта.

Вони виконували завдання на двох гелікоптерах Мі-8. Полеглі мали офіцерські звання. Один з них — родом з Полтавщини, решта — з інших регіонів України.