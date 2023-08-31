У ЗСУ підтвердили падіння двох Мі-8 на Донбасі. Фото: Генштаб

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Авіакатастрофу двох українських вертольотів на Донбасі підтвердили в Збройних силах.

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У Донецькій області 29 серпня під час бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Попередньо відомо про шістьох загиблих, але ця інформація потребує уточнення. Про це начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш заявив у коментарі «РБК-Україна».

За його словами, зараз невідомо, внаслідок чого впали два вертольоти в Краматорському районі. Але є інформація, що в цей час російський винищувач Су-35 злетів, а українські гелікоптери заходили на посадку. Вертольоти сідали, щоб убезпечитися від імовірного ураження.

Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання в повітрі був ворожий винищувач Су-35, — зазначив Євлаш.

Правоохоронці зараз встановлюють деталі й обставини того, що саме стало причиною авіакатастрофи.

Нагадаємо, 29 серпня на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Сікорського, оскільки два гелікоптери Мі-8 впали за невідомих обставин.

Джерело: «РБК-Україна»