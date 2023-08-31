Историю спасения разведчика в Черном море рассказал Юрий Бутусов. Фото:

https://racurs.ua/n186746-svoih-ne-brosaem-butusov-rasskazal-istoriu-spaseniya-razvedchika-v-chernom-more.html

Ракурс

Історію порятунку українського бійця, який вимушено опинився за бортом катера розповів журналіст.

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А акваторії Чорного моря російський літак Су-27 здійснив атаку на український човен з бійцями спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони «Артан». Унаслідок маневрування човна боєць з позивним «Конан» опинився за бортом у відкритому морі. Про це журналіст Юрій Бутусов 31 серпня повідомив у Telegram.

Човен розвідників змушений був відступити, бо перебував під щільним вогнем ворога. Однак залишати побратима напризволяще українські військові не збиралися. Майже відразу на пошуки вилетів Bayraktar TB2, який і знайшов бійця.

Згодом група у кілька човнів відправилася на рятувальну операцію й діяла під обстрілом російських винищувачів. Врешті-решт розвідник був врятований. Він провів у відкритому морі понад 12 годин, але залишився живим. В «Артані» заявили, що Конан — тепер легенда не лише підрозділу, а й всіх спецпризначенців.

Неймовірна історія порятунку, яка на ділі, а не на словах, показує, що означає — своїх не кидаємо, — пише Бутусов.

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС та затоплення частини Херсонщини у соцмережах з’явилося відео, котре показує, як військові 406-ї бригади коптером передали воду жінці з дітьми. Цивільні рятувалися від води на даху затопленого будинку біля Олешок. Згодом родину вдалося евакуювати.