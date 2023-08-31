Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Обезьяны с гранатами – лукашенковцы получили ядерные боеголовки, но не умеют ими пользоваться

Обезьяны с гранатами — лукашенковцы получили ядерные боеголовки, но не умеют ими пользоваться

31 авг 2023, 20:26
999

Очільник ГУР підтвердив, що перші ядерні боєголовки росія вже доставила в білорусь.


.

Втім, Кирило Буданов каже, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами на комплексах «Іскандер» там визнали неготовність до експлуатації подібного озброєння.

До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для білорусі документи.

Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння, — розповів Буданов у розмові з журналсткою «1+1».

30 серпня стало відомо, що у білорусь із рф прибула партія ОТРК «Іскандер-М». За інформацією «Беларускі Гаюн», ешелон з щонайменше 10 одиницями ОТРК «Іскандер-М» прибув на станцію Осиповичі (Могильовська обл.) із села Капустін Яр в Астраханській області рф.

Відомо, що там знаходиться однойменний ракетний полігон — 4-й державний центральний міжвидовий полігон рф. Повідомляється, що ОТРК «Іскандер-М» вже надійшли на озброєння ЗС рб. І цей ешелон з «Іскандерами» є не останнім, який прибуде до білорусі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров