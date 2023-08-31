Мавпи з гранатами - лукашенківці отримали ядерні боєголовки, але не вміють ними користуватися

https://racurs.ua/ua/n186758-mavpy-z-granatamy-lukashenkivci-otrymaly-yaderni-boiegolovky-ale-ne-vmiut-nymy-korystuvatysya.html

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Очільник ГУР підтвердив, що перші ядерні боєголовки росія вже доставила в білорусь.

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Втім, Кирило Буданов каже, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами на комплексах «Іскандер» там визнали неготовність до експлуатації подібного озброєння.

До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для білорусі документи. Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння, — розповів Буданов у розмові з журналсткою «1+1».

30 серпня стало відомо, що у білорусь із рф прибула партія ОТРК «Іскандер-М». За інформацією «Беларускі Гаюн», ешелон з щонайменше 10 одиницями ОТРК «Іскандер-М» прибув на станцію Осиповичі (Могильовська обл.) із села Капустін Яр в Астраханській області рф.

Відомо, що там знаходиться однойменний ракетний полігон — 4-й державний центральний міжвидовий полігон рф. Повідомляється, що ОТРК «Іскандер-М» вже надійшли на озброєння ЗС рб. І цей ешелон з «Іскандерами» є не останнім, який прибуде до білорусі.