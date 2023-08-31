Операции ЧВК "Вагнера" за границей переходят под контроль Шойгу

https://racurs.ua/n186760-operacii-chvk-vagnera-za-granicey-perehodyat-pod-kontrol-shoygu.html

Ракурс

Президент росії володимир путін прагне взяти під контроль великі операції найманців ПВК «Вагнера» в Африці та на Близькому Сході.

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Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в Міноборони росії та самої ПВК.

За словами співрозмовників агентства, які говорили на умовах анонімності, через тиждень після смерті Євгена Пригожина керівництво операціями «Вагнера» в Центральноафриканській Республіці готується взяти на себе підрядник афілійований з Міноборони росії.

Як зазначає Bloomberg, перехід закордонної мережі найманців під контроль військового відомства покладе край схемі, за якої російська влада формально знімала з себе відповідальність за діяльність ПВК.

У середу в каналах, пов’язаних із найманцями, з’явилося аудіоповідомлення, в якому представник ПВК рекомендував бійцям, серед іншого, «шукати інші варіанти заробітку». Справжність запису виданню «Важливі історії» (визнано в росії «іноагентом» та небажаною організацією) підтвердив представник ПВК.