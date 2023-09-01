Учения ОДКБ начались в белорусе. Фото:

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Сили оборони України посилили пильність на всіх позиціях через навчання ОДКБ в білорусі.

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На білоруській території 1 вересня розпочалися військові навчання «Бойове братерство-2023». Маневри триватимуть до наступної середи, 6 вересня. У Збройних силах України розуміють, що від ворога можна очікувати все, що завгодно. Про це командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив у Telegram.

Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування, — заявив він.

Генерал додав, що командувачі й командири отримали чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях.

Нагадаємо, 31 серпня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що перші ядерні боєголовки росія вже доставила в білорусь. А за результатами тренувань з ядерними імітаторами на комплексах «Іскандер» було виявлена неготовність до експлуатації подібного озброєння.