Алексей Данилов анонсировал принятие решения о мобилизации ограниченно пригодных. Фото:

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Мобілізацію обмежено придатних осіб в Україні хочуть врегулювати.

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Таких громадян можуть мобілізувати до лав Збройних сил з певними обмеженнями. Зараз в українських нормативно-правових документах є терміни придатний або умовно придатний. Однак влада хоче розтлумачити, хто такий умовно придатний. Про це 1 вересня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, коли обмежено придатні особи потрапляють у ті чи інші частини ЗСУ з умовною придатністю, то є певні процеси у командирів. Варто врегулювати питання, де використовувати таких громадян, які мають припис обмежено придатного у своїх документах.

Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням РНБО дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми, — зазначив він.

Данілов переконує, що сьогодні це питання рішенням РНБО буде вирішено, тому «не буде ніяких подвійних тлумачень цих документів».

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 28 серпня запевняв, що зараз немає сенсу оголошувати нову хвилю мобілізації в Україні, бо не спостерігається критична ситуація з мобілізаційним резервом ЗСУ.