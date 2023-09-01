Военные потери россии. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n186774-vsu-za-odnu-noch-pod-bahmutom-sojgli-rossiyskuu-tehniku-na-5-mln-dol-video.html

Ракурс

Втрати російської армії в Україні з кожним днем завдають все більше збитків країні-агресору.

.

Лише за одну ніч під Бахмутом Донецької області бійці Сил оборони знищили кілька одиниць техніки окупантів, а загальна сума знищеного склала понад 5 млн дол. Професійно спрацювали військовослужбовці підрозділу CODE 9.2. Про це 1 вересня СтратКом ЗСУ повідомив у Telegram.

Одним ударним дроном вони знищили танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90.

В Генеральному штабі ЗСУ 1 вересня повідомили, що за добу українські військові знищили 470 солдатів, 23 танки, дев’ять бойових броньованих машин, 23 одиниці артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 33 одиниці автомобільної та одну — спеціальної техніки. Також було збито чотири БПЛА.

Нагадаємо, днями на Бахмутському напрямку було Силами спецоперацій було знищено командно-спостережний пункт окупантів. Оператори безпілотного комплексу зарядили БПЛА потужними снарядами й відправили загарбникам «подарунок».