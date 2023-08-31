ССО знищили командно-спостережний пункт ворога. Фото: Генштаб

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Ракурс

Командно-спостережний пункт окупантів було знищено на Бахмутському напрямку.

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Розвідка зафіксувала ворожий об'єкт та передала координати військовослужбовцям Сил спеціальних операцій. Оператори безпілотного комплексу зарядили безпілотник потужними снарядами й відправили загарбникам «подарунок». Про це 31 серпня повідомило Командування ССО Збройних сил України.

Військові зазначили, що бомбардування ворожого командно-спостережного пункту пройшло успішно — два снаряди влучили в ціль. Після виконаного завдання БПЛА вдало повернувся назад.

Нагадаємо, у серпні на Бахмутському напрямку Сили оборони спопелили самохідний міномет 2С4 «Тюльпан» та самохідну гармату 2С7 «Піон». По російських цілях влучно спрацювала артилерія ЗСУ після того, як військовослужбовці 3-го полку ССО України виявили це озброєння та передали координати.