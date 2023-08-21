ССО знищили російську важку артилерію. Фото:

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Сили спеціальних операцій України знищили важку бронетехніку ворога на Донбасі.

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На Бахмутському напрямку військовослужбовці 3-го полку ССО України спопелили самохідний міномет 2С4 «Тюльпан» та самохідну гармату 2С7 «Піон». По російських цілях влучно спрацювала артилерія ЗСУ після того, як спецпризначенці виявили це озброєння та передали координати. Про це Командування Сил спецоперацій Збройних сил України повідомило в Facebook.

За даними розвідки, через артудар ворожу техніку було знищено, а росіяни зазнали втрат вбитими та пораненими.

Нагадаємо, бійці 3-го полку ССО України у взаємодії з дружнім підрозділом Сил оборони на одному з напрямків спопелили автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж «Житель», машину технічної підтримки разом з особовим складом та танк.