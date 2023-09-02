Оккупанты жалуются, что трижды за ночь был атакован беспилотниками Крымский мост

https://racurs.ua/n186792-okkupanty-jaluutsya-chto-trijdy-za-noch-byl-atakovan-bespilotnikami-krymskiy-most.html

Ракурс

Тричі за цю ніч Кримський міст атакували морські дрони. Про це уранці 2 вересня заявило Міністерство оборони рашистської федерації.

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Перший раз атака відбулася пізно ввечері п’ятниці, та двічі — у ніч проти суботи.

Проте московити стверджують, що, мовляв, безпілотники було знищено в акваторії Чорного моря.

При тому щоразу оголошували про тимчасове перекриття руху.