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Окупанти скаржаться, що тричі за ніч було атаковано безпілотниками Кримський міст
Окупанти скаржаться, що тричі за ніч було атаковано безпілотниками Кримський містhttps://racurs.ua/ua/n186792-okupanty-skarjatsya-scho-trychi-za-nich-bulo-atakovano-bezpilotnykamy-krymskyy-mist.htmlРакурс
Тричі за цю ніч Кримський міст атакували морські дрони. Про це уранці 2 вересня заявило Міністерство оборони рашистської федерації.
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Перший раз атака відбулася пізно ввечері п’ятниці, та двічі — у ніч проти суботи.
Проте московити стверджують, що, мовляв, безпілотники було знищено в акваторії Чорного моря.
При тому щоразу оголошували про тимчасове перекриття руху.
Їм примарилося і вони намагаються напружувати ситуацію, щоб пояснити, чому не можна використовувати цей мостовий перехід у воєнних цілях, — так прокоментувала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк «атаку безпілотників» на Кримський міст.