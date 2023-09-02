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Ракурс
Окупанти скаржаться, що тричі за ніч було атаковано безпілотниками Кримський міст

Окупанти скаржаться, що тричі за ніч було атаковано безпілотниками Кримський міст

2 вер 2023, 08:23
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Тричі за цю ніч Кримський міст атакували морські дрони. Про це уранці 2 вересня заявило Міністерство оборони рашистської федерації.


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Перший раз атака відбулася пізно ввечері п’ятниці, та двічі — у ніч проти суботи.

Проте московити стверджують, що, мовляв, безпілотники було знищено в акваторії Чорного моря.

При тому щоразу оголошували про тимчасове перекриття руху.

Їм примарилося і вони намагаються напружувати ситуацію, щоб пояснити, чому не можна використовувати цей мостовий перехід у воєнних цілях, — так прокоментувала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк «атаку безпілотників» на Кримський міст.

Джерело: Ракурс


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