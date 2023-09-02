Оккупанты развернули резервную армию в Луганской области, чтобы перебросить оттуда подразделения для защиты южного фронта

https://racurs.ua/n186794-okkupanty-razvernuli-rezervnuu-armiu-v-luganskoy-oblasti-chtoby-perebrosit-ottuda-podrazdeleniya.html

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Російські військові розгорнули «резервну армію», щоб кинути додаткові сили на південь України.

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Фахівці ISW вважають, що 25-та загальновійськова армія навряд чи буде боєздатною, враховуючи її поспішне розгортання.

Окрім цього, ISW повідомив, що окупанти розчаровані російським контрбатарейним вогнем поблизу Урожайного та вздовж лінії Новомайорське-Новодонецьке-Керменчик, а російські солдати, які обороняються в цьому районі, перебувають у поганому фізичному стані та в психологічному стресі

Експерти американського Інституту вивчення війни відштовхуються від інтерв’ю начальника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова журналістці Наталі Мосейчук, яке вийшло цього тижня. Буданов також заявив, що зараз у російської армії не залишилося резервів, а ще остаточно не створена 25-а резервна армія недоукомплектована.

Вона вже недоукомплектована, абсолютно без навчань бере участь у бойових діях і пішла не на посилення, що цікаво, а на заміну 41-ї [армії], яка розпочала свій повільний рух у південному напрямку — на посилення своїх угруповань поблизу Запоріжжя, де відбуваються наші наступальні дії, — цитувало Буданова видання LIGA.net.

Підрозділи 41-ї армії діють без ротації, як і багато інших передових російських підрозділів на всьому театрі військових дій, констатує ISW у своєму щоденному огляді. Експерти вважають, що відсутність оперативних резервів змушує російське командування проводити «горизонтальні передислокації» та приймати важкі рішення про те, яким ділянкам фронту потрібно надавати пріоритет.

ISW не може незалежно підтвердити, чи дійсно в Луганську область перекинуто частини нещодавно сформованої та, ймовірно, недостатньо укомплектованої 25-ї армії, щоб звільнити відносно ефективніші підрозділи 41-ї армії. Проте американські експерти вважають обґрунтованим висновок про те, що російське командування розглядає таке перекидання як «терпимий ризик», враховуючи відносно невисокий темп бойових дій на більшій частині лінії фронту на Луганщині.

Російське командування, ймовірно, розглядає цю ділянку фронту як порівняно безпечну, йдеться у звіті. Адже українські сили проводять відносно обмежені атаки на Луганщині порівняно з іншими ділянками фронту.