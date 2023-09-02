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Ракурс
Военные показали видео сбития российской ракеты в Киевской области со "Стингера"

Военные показали видео сбития российской ракеты в Киевской области со «Стингера»

2 сен 2023, 09:03
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Відео збиття російської ракети на Київщині опублікував командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.


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Він зустрівся з особовим складом мобільної вогневої групи з протиповітряної оборони, що діє на Київському напрямку.

Постріл по ракеті зробили зі «Стінгера».

За даними Наєва, йдеться про останню ракетну атаку на Київ у ніч на 30 серпня.

Источник: Ракурс


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