Військові показали відео збиття російської ракети на Київщині зі "Стінгера"

https://racurs.ua/ua/n186795-viyskovi-pokazaly-video-zbyttya-rosiyskoyi-rakety-na-kyyivschyni-zi-stingera.html

Ракурс

Відео збиття російської ракети на Київщині опублікував командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

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Він зустрівся з особовим складом мобільної вогневої групи з протиповітряної оборони, що діє на Київському напрямку.

Постріл по ракеті зробили зі «Стінгера».

За даними Наєва, йдеться про останню ракетну атаку на Київ у ніч на 30 серпня.