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Разведчики и спецназовцы уничтожили вражеские «Купол» и «Бук» в Луганской области
Разведчики и спецназовцы уничтожили вражеские «Купол» и «Бук» в Луганской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186796-razvedchiki-i-specnazovcy-unichtojili-vrajeskie-kupol-i-buk-v-luganskoy-oblasti-video.htmlРакурс
Розвідники ГУР МО України у співпраці з воїнами окремого загону спецпризначення «Омега» на окупованій частині Луганській області поблизу міста Сватове знищили три одиниці військової техніки російських загарбників.
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Удар по росіянах стався 30 серпня, повідомляє прес-служба ГУР.:
Спецпризначенці знищили:
- станцію виявлення цілей 9С18 «Купол»;
- пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;
- ЗРК «Бук».
Ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.