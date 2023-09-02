Разведчики и спецназовцы уничтожили вражеские «Купол» и «Бук» в Луганской области

https://racurs.ua/n186796-razvedchiki-i-specnazovcy-unichtojili-vrajeskie-kupol-i-buk-v-luganskoy-oblasti-video.html

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Розвідники ГУР МО України у співпраці з воїнами окремого загону спецпризначення «Омега» на окупованій частині Луганській області поблизу міста Сватове знищили три одиниці військової техніки російських загарбників.

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Удар по росіянах стався 30 серпня, повідомляє прес-служба ГУР.:

Спецпризначенці знищили:

станцію виявлення цілей 9С18 «Купол»;

пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;

ЗРК «Бук».

Ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.