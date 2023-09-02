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Розвідники та спецпризначенці знищили ворожі «Купол» та «Бук» на Луганщині
Розвідники та спецпризначенці знищили ворожі «Купол» та «Бук» на Луганщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186796-rozvidnyky-ta-specpryznachenci-znyschyly-voroji-kupol-ta-buk-na-luganschyni-video.htmlРакурс
Розвідники ГУР МО України у співпраці з воїнами окремого загону спецпризначення «Омега» на окупованій частині Луганській області поблизу міста Сватове знищили три одиниці військової техніки російських загарбників.
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Удар по росіянах стався 30 серпня, повідомляє прес-служба ГУР.:
Спецпризначенці знищили:
- станцію виявлення цілей 9С18 «Купол»;
- пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;
- ЗРК «Бук».
Ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.