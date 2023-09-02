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Розвідники та спецпризначенці знищили ворожі «Купол» та «Бук» на Луганщині

Розвідники та спецпризначенці знищили ворожі «Купол» та «Бук» на Луганщині (ВІДЕО)

2 вер 2023, 09:51
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Розвідники ГУР МО України у співпраці з воїнами окремого загону спецпризначення «Омега» на окупованій частині Луганській області поблизу міста Сватове знищили три одиниці військової техніки російських загарбників.


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Удар по росіянах стався 30 серпня, повідомляє прес-служба ГУР.:

Спецпризначенці знищили:

  • станцію виявлення цілей 9С18 «Купол»;
  • пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;
  • ЗРК «Бук».

Ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.

Джерело: Ракурс


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