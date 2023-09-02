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Ракурс
Бесславная смерть - FPV-дрон развалил группу россиян в полях Запорожья

Бесславная смерть — FPV-дрон развалил группу россиян в полях Запорожья (ВИДЕО)

2 сен 2023, 10:40
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Український «комар» знищив особовий склад російських окупантів у полях Запорізької області.


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Щоб вижити загарбникам достатньо лише було не прогулювати уроки географії, аби знати, де їхня країна закінчується.

У мережі опублікували роботу операторів підрозділу «Гаруда» 46-ї ОАеМБр. Дрон-камікадзе підрозділу знищив трьох окупантів.

Источник: Ракурс


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