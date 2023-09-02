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Безславна смерть - FPV-дрон розвалив групу росіян в полях Запоріжжя
Безславна смерть — FPV-дрон розвалив групу росіян в полях Запоріжжя (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186798-bezslavna-smert-fpv-dron-rozvalyv-grupu-rosiyan-v-polyah-zaporijjya-video.htmlРакурс
Український «комар» знищив особовий склад російських окупантів у полях Запорізької області.
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Щоб вижити загарбникам достатньо лише було не прогулювати уроки географії, аби знати, де їхня країна закінчується.
У мережі опублікували роботу операторів підрозділу «Гаруда» 46-ї ОАеМБр. Дрон-камікадзе підрозділу знищив трьох окупантів.