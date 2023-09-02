Шпагат для Орбана — россиян будут учить в школе о "восставших в 1956 году радикалах", но Будапешт молчит

https://racurs.ua/n186803-shpagat-dlya-orbana-rossiyan-budut-uchit-v-shkole-o-vosstavshih-v-1956-godu-radikalah.html

Ракурс

З 2023 року російські старшокласники будуть навчатися за новими «підручниками історії».

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Їхнім співавтором став особисто Володимир Мединський, у минулому міністр культури рф, а нині помічник президента путіна та його радник з питань військової історії.

У цій книзі для учнів 11-го класу, як стверджують читачі, близько 100 сторінок приділено правлінню диктатора путіна.

Головред видання «Європейська правда» Сергій Сидоренко у своєму матеріалі звернув увагу, що в Угорщині цей підручник спричинив цілу бурю емоції.

Згадки про Угорщину у книзі стосуються передусім угорської революції 1956 року — антирадянського повстання, яке було жорстоко придушене регулярною армією СРСР.

Але автори «підручника» учасників революції-1956 називають фашистами та «повсталими радикалами», що боролися проти радянських пам’ятників.

Каталізатором угорської кризи стали дії західних спецслужб та внутрішньої опозиції, яку вони підтримували, — стверджує «підручник історії» і додатково критикує угорців за те, що вони «вирішили відмовитися від сталінської спадщини» (цікаво, що ця характеристика, виходить, має показати угорців з лихого боку для російських школярів).

Цей пропагандистський підручник, на відміну від згаданого вище угорського, є обов’язковим для використання у школах рф.

Знову в усьому винна «рука Заходу», яка нібито керувала купкою «фашистів», і це призвело до кривавих подій, хоча загалом люди та керівники країни, мовляв, прагнули бути з росією.

Нуль реакції

Нескладно зрозуміти масштаб обурення багатьох пересічних угорців через цей скандал, який спричинив російський «підручник історії». І не просто російський, а за авторства радника путіна, — пише Сиоренко.

Публічне обурення через цю книгу об'єднало в Угорщині зараз усіх політиків та усі партії — за одним, але дуже великим винятком — це Віктор Орбан та його команда.

Жоден з угорських високопосадовців або функціонерів «Фідес» не відреагував на те, що суспільство сприйняло як російський випад.

Речник угорського МЗС Томаш Менцер обмежився дуже дипломатичним коментарем для проурядового медіа: мовляв, те, що в 1956 році угорський народ повстав проти комуністичної диктатури, є настільки очевидним, що ми не збираємося нікому це доводити.

Мовчить і очільник МЗС Петер Сійярто, який завжди виступає з уїдливими коментарями на адресу України. Але щодо російської псевдокниги та антиугорських тез у ній — ані пари з вуст.

У 2016 році Сійярто і його відомство у схожій ситуації викликали російського посла на килим. Тоді була не книжка, а 10-хвилинна програма про 1956 рік в Угорщині з аналогічними наративами.

Зараз готовність терпіти образи росіян у Будапешті незрівнянно вища.

Між тим тиск на Орбана з цього приводу триває. Історія з російським! підручником історії перетворилася на зручний інструмент боротьби угорської опозиції з чинним урядом. Усі провідні опозиційні політики — від парламентських діячів до мера Будапешта — виступили з вимогою до Орбана негайно викликати посла рф.