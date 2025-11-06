В России оператор связи сдал ФСБ медика, просматривавшего в интернете информацию об «Азове»

В России усиливается цензура, фото: «Азов»

Ракурс

У Росії вперше порушили справу за новим законом про пошук в інтернеті «завідомо екстремістських матеріалів» та отримання доступу до них.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Справу розглядає суд у Каменську-Уральському Свердловської області. Зазначається, що обвинувачуваний, 20-річний співробітник медзакладу, натрапив в інтернеті на інформацію про український полк «Азов» і «Російський добровольчий корпус» (РДК), що воює на боці ЗСУ.

Відомості про те, що він переглянув «заборонену» інформацію, оператор зв’язку передав до ФСБ.

За словами його адвоката, до матеріалів справи увійшли дві «картинки» і допит обвинуваченого, в якому «не відображено ні прямого, ні непрямого умислу» вчиняти «злочин».

Сьогодні, 6 листопада, відбулося вже друге судове засідання у цій справі. Наразі суд повернув справу в поліцію для виправлення неточностей, проте адвокат обвинувачуваного сумнівається, що щось зміниться і силовики відмовляться від претензій.

У Росії з 1 вересня набули чинності зміни до законодавства, які запроваджують адміністративну відповідальність за «умисний пошук екстремістських матеріалів» в інтернеті.

Тож тепер за відкриття посилання в браузері комп’ютера або смартфона, що веде на один із наразі вже понад 5,4 тис. заборонених матеріалів, котрі вносять до відповідного реєстру, громадянин РФ може отримати штраф.