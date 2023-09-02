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Обстрел Кривого Рога — ПВО отразила атаку
Обстрел Кривого Рога — ПВО отразила атакуhttps://racurs.ua/n186810-obstrel-krivogo-roga-pvo-otrazila-ataku.htmlРакурс
Голова міської адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що уранці 2 вересня у місті працювала система ППО. Раніше повідомлялося про вибухи у Кривому Розі.
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Незабаром після того, як у місті пролунали вибухи, було оголошено повітряну тривогу.
Відпрацювала ППО. Успішно. Ціль вражена, — повідомив Вілкул у своєму телеграм-каналі.
Деякі російські провоєнні телеграм-канали стверджували, що по Кривому Розі завдано удару крилатими ракетами, внаслідок чого нібито вражені склади з озброєнням «для Запорізького угруповання».
О 11:51 було оголошено відбій повітряної тривоги в регіоні. Ймовірно, ППО збила над містом російський розвідувальний дрон «Мерлін».