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Ракурс
Обстріл Кривого Рогу - ППО відбила атаку

Обстріл Кривого Рогу — ППО відбила атаку

2 вер 2023, 12:59
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Голова міської адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що уранці 2 вересня у місті працювала система ППО. Раніше повідомлялося про вибухи у Кривому Розі.


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Незабаром після того, як у місті пролунали вибухи, було оголошено повітряну тривогу.

Відпрацювала ППО. Успішно. Ціль вражена, — повідомив Вілкул у своєму телеграм-каналі.

Деякі російські провоєнні телеграм-канали стверджували, що по Кривому Розі завдано удару крилатими ракетами, внаслідок чого нібито вражені склади з озброєнням «для Запорізького угруповання».

О 11:51 було оголошено відбій повітряної тривоги в регіоні. Ймовірно, ППО збила над містом російський розвідувальний дрон «Мерлін».

Джерело: Ракурс


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