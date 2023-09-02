Фонд Нобеля отозвал приглашение послов рф и беларуси на вручение премии

https://racurs.ua/n186814-fond-nobelya-otozval-priglashenie-poslov-rf-i-belarusi-na-vruchenie-premii.html

Ракурс

Фундація Нобеля після суспільного осуду відмовилася від рішення запросити послів країни-агресора росії, Ірану та білорусі на бенкет із нагоди вручення Нобелівської премії цьогоріч у Стокгольмі.

.

Про це повідомляє прес-служба Фундації Нобеля.

Рішення запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії, відповідно до попередньої практики, викликало бурхливу реакцію.

Підставою для такого рішення стало те, що ми вважаємо важливим і правильним якомога ширше поширювати цінності та послання, які відстоює Нобелівська премія, — пояснили організатори.

Вони також нагадали, що торік Нобелівську премію миру розділили правозахисники України, а також так звані правозахисники з росії і білорусі.

Ми усвідомлюємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це послання. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток з регулярної практики — не запрошувати послів росії, білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі, — йдеться у повідомленні Нобелівського фонду.

Разом з тим всі посли будуть запрошені на церемонію в Осло, як це відбувалося раніше.

Нагадаємо, п’ять із шести Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі після процесу номінування, який тримають у таємниці протягом наступних 50 років. А Нобелівська премія миру вручається в Осло, де відбуваються окремі урочистості. Цьогорічні лауреати будуть оголошені на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня — в річницю смерті Альфреда Нобеля.