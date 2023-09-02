Всемирный банк выделил 232 млн долларов на экстренные ремонты жилья в Украине

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Проект «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» передбачає, що понад 100 тис. українських родин зможуть отримати допомогу на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного вторгнення.

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Про це повідомляє Мінреінтеграції, посилаючись на дані Світового банку.

Фінансування дасть змогу провести ремонт, наприклад замінити вікна або полагодити дах. Загалом у рамках проекту планують відремонтувати близько 98 тис. будинків і вісім тис. помешкань у п’яти регіонах, — йдеться у повідомленні.

За даними Світового банку, через війну в Україні постраждало близько 1,4 млн будинків, у яких проживає 3,5 млн людей. Загальна вартість завданої шкоди оцінюється у понад 50 млрд дол.

Проект покликаний допомогти відновити приблизно дві третини пошкоджених будинків у нашій країні, які вважаються придатними для ремонту.

Заступниця голови фракції монобільшості Олена Шуляк заявила, що допомога Світового банку на екстрені ремонти житла дасть змогу зробити невеликі ремонти у понад 98 тисяч окремих будинків та 8 тисяч домогосподарств у 160 багатоквартирних будинках п’яти регіонів.