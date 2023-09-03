В Польше отреагировали на заявление беларуси о нарушении авиапространства вертолетом Ми-24

Вертолет Ми-24, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Нещодавня заява Мінська про нібито порушення повітряного простору країни польським гелікоптером Мі-24 є провокацією.

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Про це заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Що стосується наших відносин з білоруссю, то ми перебуваємо у дуже напруженій ситуації. Час від часу ми стикаємося з різними провокаціями з боку режиму (самопроголошеного президента олександра лукашенка — ред.). І в цьому випадку ми маємо справу з провокацією, — зазначив Камінський.

За його словами, це спроба відповіді Мінська на «дуже рішучий протест» на політичному й дипломатичному рівнях щодо порушення повітряного простору Польщі білоруськими гелікоптерами кілька тижнів тому.

Камінський додав, що ситуація вимагає пильного відстеження подій в білорусі, де тривають військові маневри за участю російських військ.

Водночас він наголосив, що Польща «зосередила великі сили, які швидко й адекватно реагуватимуть на ситуацію», а також зазначив, що зустрічався з очільниками МВС країн Балтії, оскільки Латвія і Литва теж мають спільний кордон з білоруссю і стикаються з такими ж проблемами.

Якщо станеться серйозний, критичний інцидент, то усі наші країни відразу спільно і солідарно відреагують, — запевнив Камінський.

Також він зазначив, що нещодавно розмовляв з координатором американських спецслужб Евріл Гейнс. Вони обмінялися інформацією про те, що відбувається в білорусі, і можливі провокації на кордоні.

За словами Камінського, американські союзники теж готові реагувати на можливий негативний сценарій розвитку ситуації.

Джерело: «Укрінформ»