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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
Уничтожение трех танков врага аэроразведкой Нацгвардии показал глава МВД (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186858-unichtojenie-treh-tankov-vraga-aerorazvedkoy-nacgvardii-pokazal-glava-mvd-video.htmlРакурс
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі сьогодні, 3 вересня, опублікував відео, котре показує, як завдяки аеророзвідці Нацгвардії були знищені три російські танки.
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Східний напрямок. Наші аеророзвідники з 27-ої бригади Нацгвардії продовжують знищувати ворожу техніку, — зазначив міністр.
На відео можна побачити, як виявлені російські танки знищуються скиданням на них з повітря вибухових пристроїв.
Нагадаємо, сьогодні прес-служба ВМС ЗСУ опублікувала відео знищення російського катера, який здійснював висадку особового складу у північно-західній частині Чорного моря.