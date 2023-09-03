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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Знищення трьох танків ворога аеророзвідкою Нацгвардії показав очільник МВС (ВІДЕО)

3 вер 2023, 20:55
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі сьогодні, 3 вересня, опублікував відео, котре показує, як завдяки аеророзвідці Нацгвардії були знищені три російські танки.


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Східний напрямок. Наші аеророзвідники з 27-ої бригади Нацгвардії продовжують знищувати ворожу техніку, — зазначив міністр.

На відео можна побачити, як виявлені російські танки знищуються скиданням на них з повітря вибухових пристроїв.

Нагадаємо, сьогодні прес-служба ВМС ЗСУ опублікувала відео знищення російського катера, який здійснював висадку особового складу у північно-західній частині Чорного моря.

Джерело: Ракурс


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