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Ракурс
Знищення російського катера, скріншот відео

ЗСУ знищили російський катер під час спроби висадки десанту (ВІДЕО)

3 вер 2023, 18:38
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Морська авіація Військово-морських сил ЗСУ знищила ворожий катер типу КС-701 «Тунець» під час спроби висадки особового складу.


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Подія сталася у північно-західній частині Чорного моря. Про це сьогодні, 3 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ, де також опубліковане відповідне відео.

Зазначається, що в результаті знищення катера були ліквідовані шестеро окупантів, ще двох загарбників поранено.

Джерело: Ракурс


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