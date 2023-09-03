Уничтожение российского катера, скриншот видео

https://racurs.ua/n186854-vsu-unichtojili-rossiyskiy-kater-pri-popytke-vysadki-desanta-video.html

Ракурс

Морська авіація Військово-морських сил ЗСУ знищила ворожий катер типу КС-701 «Тунець» під час спроби висадки особового складу.

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Подія сталася у північно-західній частині Чорного моря. Про це сьогодні, 3 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ, де також опубліковане відповідне відео.

Зазначається, що в результаті знищення катера були ліквідовані шестеро окупантів, ще двох загарбників поранено.