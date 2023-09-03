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Ракурс
Уничтожение российского катера, скриншот видео

ВСУ уничтожили российский катер при попытке высадки десанта (ВИДЕО)

3 сен 2023, 18:38
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Морська авіація Військово-морських сил ЗСУ знищила ворожий катер типу КС-701 «Тунець» під час спроби висадки особового складу.


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Подія сталася у північно-західній частині Чорного моря. Про це сьогодні, 3 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ, де також опубліковане відповідне відео.

Зазначається, що в результаті знищення катера були ліквідовані шестеро окупантів, ще двох загарбників поранено.

Источник: Ракурс


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