Польша выдворила ряд украинцев, занимавшихся незаконной миграцией. Фото:

https://racurs.ua/n186872-polsha-vydvorila-ryad-ukraincev-perepravlyavshih-nezakonnyh-migrantov-rzeczpospolita.html

Ракурс

Польща видворила низку громадян України, бо вони нелегально переправляли до Європи мігрантів.

.

Видворення відбувалося на підставі угоди між Польщею й Україною. Однак зараз не йдеться про українців призовного віку, які виїхали незаконно. Однак Варшава та інші країни Євросоюзу можуть бути завалені запитами Києва про екстрадицію військовозобов’язаних чоловіків, які виїхали завдяки хабарям. Як повідомило видання Rzeczpospolita із посиланням на польську прикордонну службу.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення до Польщі виїхали 80 тис. українців призовного віку. Однак залишається невідомим, які вони мали підстави для перетину кордону.

Також повідомляється, що українська влада має оформити міжнародний ордер на арешт на кожного громадянина, який виїхав з України незаконно. Однак остаточне рішення про екстрадицію ухвалюватиме польський суд.

Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP (Інформаційна система Національної поліції) покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу та повідомляємо прокуратуру. Чи її екстрадують, вирішує польський суд, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Федір Веніславський зареєстрував законопроект, котрий скасовує відстрочку від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають не послідовну вищу освіту або другу й більше вищі освіти.

Джерело: Rzeczpospolita