Представник Зеленського пропонує Раді позбавити відстрочки чоловіків, які отримують другу вищу освіту

Федір Веніславський, фото: «Новини.Live»

https://racurs.ua/ua/n186859-predstavnyk-zelenskogo-proponuie-radi-pozbavyty-vidstrochky-cholovikiv-yaki-otrymuut-drugu-vyschu.html

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Федір Веніславський, представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді, зареєстрував законопроект, котрий скасовує відстрочку від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають не послідовну вищу освіту або другу й більше вищі освіти.

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Про це Веніславський розповів в ефірі національного телемарафону.

За словами Веніславського, використання відповідної норми законодавства для уникнення від мобілізації почало набувати «загрозливих масштабів».

Деякі вищі навчальні заклади почали спеціалізуватися на тому, що відкривали окремі спеціальності на контрактній формі навчання — 15−30 тис. грн в рік вартує курс навчання на денній формі — і, звичайно, ті, хто хотіли уникнути призову на військову службу, на цей момент на абсолютно законних підставах, маючи, наприклад, вже вищу освіту, вступали до ще якогось абсолютно іншого за напрямком вишу на денну форму навчання і навчалися, отримуючи право на відстрочку від призову за мобілізацією, — наголосив він.

За його словами, в результаті кількість чоловіків у віковій категорії 25+ років, які здобувають вищу освіту, значно зросла:

у 2019−2021 роки таких студентів було біля 40 тис.;

у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна, їх стало 106 тис.;

у 2023 році цифри також наближають до 100 тис.