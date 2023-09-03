В Україні оновили список хвороб для оцінки придатності до військової служби, фото: ZN.ua

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Міноборони України наказом № 490 від 18 серпня 2023 року внесло зміни до Положення про військово-лікарську експертизу, котрими затверджено новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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Зміни набули чинності 25 серпня. Того ж дня набули чинності й інші зміни, внесені наказом № 456, які передбачають спрощення вимог для служби в ДШВ та морській піхоті в особливий період. Про це повідомляє видання Ukrainian Military Pages.

Наказ № 490, зокрема передбачає такі зміни:

повністю оновлено Розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців;

деталізовано порядок визначення місця служби для обмежено придатних;

уточнено порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) із проходженням військової служби та захистом Батьківщини;

уточнено перелік документів, які необхідно подати на розгляд.

Зазначається, що раніше у пункті 20.4 Розділу III Положення визначалось, що у воєнний час за статтями Розкладу хвороб, які передбачають варіанти — індивідуальну оцінку придатний або обмежено придатний до служби — ВЛК має приймати постанову «придатний до військової служби», за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Тепер слова та цифри «за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» з Положення виключено, тобто за «спірними» статтями придатними визнаватимуть всіх, — наголошує видання.

Відповідні статті включають:

2-в клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в — безсимптомний ВІЛ;

13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в — легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;

17-в — невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади.

Щодо обмежено придатних, то відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС), — зазначає видання.

У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.

Джерело: Ukrainian Military Pages