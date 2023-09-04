Эрдоган и путин не смогли в Сочи договориться о возобновлении «зернового соглашения»

https://racurs.ua/n186885-erdogan-i-putin-ne-smogli-dogovoritsya-o-vozobnovlenii-zernovogo-soglasheniya.html

Ракурс

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та кремлівський диктатор путін не змогли домовитися про відновлення «зернової угоди».

.

Путлер сказав, що рф готова повернутися до «зернової угоди», але потрібно виконати «всі зафіксовані домовленості.

росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, як тільки буде виконано всі зафіксовані домовленості, — заявив кремлівський диктатор після зустрічі у російському Сочі.

Ердогшан розмовляв з путіним понад три години, але у підсумку вони нічого не підписали і ні до чого конкретно не домовились.

Турецький лідер вчергове заявив, що його країна готова бути активним посередником між Україною та рф щодо закінчення війни, а російський тиран співав про велич своєї недоімперії та «скаржився», що їх змусили вийти із «зернової угоди».

Президент росії наполягає на виконанні вимог щодо російського агроекспорту і знятті з нього обмежень. Він заявив, що Захід «змусив» росію вийти з угоди, оскільки відмовляється виводити з-під санкцій поставки з рф і банківський сектор.

Політологи прогнозують, що про справжні (таємні) сочинські домовленості Ердогана-путіна дізнаємось протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, Чорноморська зернова угода була укладена у липні 2022 року. Задля цього були підписані два документи: за участю ООН, Туреччини та України й окремо — ООН, Туреччини та РФ.

Дія угоди декілька разів продовжувалась. 17 липня Москва заявила про вихід із зернової угоди.