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Ракурс
Из-за удара молнии горит легендарный заповедник "Аскания-Нова"

Из-за удара молнии горит легендарный заповедник «Аскания-Нова» (ВИДЕО)

4 сен 2023, 18:43
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Пожежа вирує в унікальному заповіднику «Асканія-Нова» на Херсонщині. Вона виникла 1 вересня через удар блискавки, згоріли 1790 гектарів заповідного степу, свідчать дані супутникових знімків.


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Найбільших уражень зазнала фауна безхребетних та рослинні угруповання ковили волосистої, занесені до Зеленої книги України.

Це сьома пожежа, яка виникла в «Асканії-Нові» з моменту повномасштабного вторгнення рф та тимчасової окупації. Сумарно вогонь знищив понад 3500 гектарів заповідника, повідомляє Херсонська ОВА.

Це вже друга масштабна пожежа в Асканії-Нова за останні два тижні. 22 серпня там згоріли 300 гектарів заповідного степу.

Тоді у Міндовкілля повідомляли, що горіла ділянка «Великий Чапельський під». Там є цінні водно-болотні ділянки, які потрібно зберегти і які охороняються відповідно до Рамсарської конвенції.

Асканія-Нова в окупації з березня 2022 року. Оцінити збитки, які росіяни завдали унікальній тамтешній природі, наразі неможливо.

Источник: Ракурс


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