В россии опубликовали фото генерала Суровикина, "исчезнувшего" после мятежа Пригожина

https://racurs.ua/n186890-v-rossii-opublikovali-foto-generala-surovikina-ischeznuvshego-posle-myateja-prigojina.html

Ракурс

Російські ТГ-канали пишуть, що в Москві вперше після путчу «Вагнера» побачили опального генерала Суровікіна, який раніше симпатизував Євгену Пригожину.

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Тепер керівники ПВК «Вагнера» знищені, а Суровікін звільнився із буцегарні чи де там його тримали замість посади командувача Повітряних сил.

Фото Суровікіна опублікувала Ксенія Собчак у телеграм-каналі «Кривава пані».

Генерал Сергій Суровікін вийшов. Живий, здоровий, вдома, з сім'єю, у Москві, — йдеться у повідомленні.

Близька до Кремля блогерка зазначає, що фотографію зроблено сьогодні, але не уточнює, звідки «вийшов» генерал.

За кілька хвилин до цього «Інтерфакс» повідомив, що журналісти запитали про долю Суровікіна у міністра оборони рф Сергія Шойгу, але той відмовився відповідати на запитання, чи триває слідство проти генерала.

Суровікін пропав з публічного поля після заколоту Пригожина наприкінці червня. Медіа писали, що його усунули від служби та затримали співробітники ФСБ. А 22 серпня з’явилася інформація, що Суровікіна зняли з посади командувача Військово-космічних сил.

За даними західних медіа, Суровікін знав про плани Євгена Пригожина розпочати повстання та повернути своїх найманців на Москву.

Суровікіна донедавна вважали ймовірним союзником Пригожина. За інформацією російського проєкту «Досьє", він нібито був почесним членом ПВК «Вагнера» із 2017 року з жетоном під номером М-3744.

У перший день путчу «вагнерів» Суровікін записав звернення до найманців із пропозицією припинити похід на Москву.