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Защитники Украины ликвидировали уже более 265 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

560 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

5 сен 2023, 08:15
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 265 тис. 680 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 560 осіб. Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 489 танків;
  • 8 тис. 670 бойових броньованих машин;
  • 5 тис. 649 одиниць артилерійських систем;
  • 747 одиниць РСЗВ;
  • 504 одиниці засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 4 тис. 512 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 447 крилатих ракет;
  • 19 кораблів/катерів;
  • 8 тис. 175 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 851 одиницю спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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