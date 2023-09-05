Жители Мелитополя тайком расклеивают проукраинские плакаты

https://racurs.ua/n186906-jiteli-melitopolya-taykom-raskleivaut-proukrainskie-plakaty-foto.html

Ракурс

Так звані незаконні вибори, які окупаційна армія росії разом з колаборантами влаштувала на тимчасово окупованих територіях України, викликають спротив у місцевого населення. Як повідомляє у Телеграм рух спротиву окупації «Жовта стрічка», жителі Мелітополя Запорізької області не підтримують окупаційну владу та продовжують демонструвати свою проукраїнську позицію.

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