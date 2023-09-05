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Жителі Мелітополя потай розклеюють проукраїнські листівки
Жителі Мелітополя потай розклеюють проукраїнські листівки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186906-jyteli-melitopolya-potay-rozkleuut-proukrayinski-lystivky-foto.htmlРакурс
Так звані незаконні вибори, які окупаційна армія росії разом з колаборантами влаштувала на тимчасово окупованих територіях України, викликають спротив у місцевого населення. Як повідомляє у Телеграм рух спротиву окупації «Жовта стрічка», жителі Мелітополя Запорізької області не підтримують окупаційну владу та продовжують демонструвати свою проукраїнську позицію.
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Активісти руху в Мелітополі розвішують антивиборчі листівки, розмальовують макулатуру рашистів, клеять патріотичні стікери та оголошення — усе заради того, щоб показати, що Мелітополь — це Україна! — йдеться у повідомленні.