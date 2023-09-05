Полезная услуга для студентов появилась в «Дії», скриншот видео

https://racurs.ua/n186907-u-diyi-poyavilas-novaya-usluga-dlya-studentov-detali.html

Ракурс

У «Дії» з’явилася можливість надсилати копію студентського квитка за кілька кліків.

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Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляє прес-служба «Дії».

Зазначається, що ця послуга, зокрема, може знадобитися, щоб:

отримати знижку за студентським;

зареєструватися в системі університету;

створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.

Жодних ксероксів чи сканерів. Бережемо кошти, дерева й нерви, — наголошують у «Дії».

Зазначається, що цю послугу, зокрема, може використати український бізнес, щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією.

Щоб отримати копію студентського квитка, компанія має надіслати відповідний запит, а студент — його погодити. Відповідні запити компанія може відправити трьома способами: