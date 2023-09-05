Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Корисна послуга для студентів з’явилася у «Дії», скріншот відео

У «Дії» з’явилася нова послуга для студентів — деталі

5 вер 2023, 12:20
999

У «Дії» з’явилася можливість надсилати копію студентського квитка за кілька кліків.


.

Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляє прес-служба «Дії».

Зазначається, що ця послуга, зокрема, може знадобитися, щоб:

  • отримати знижку за студентським;
  • зареєструватися в системі університету;
  • створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.

Жодних ксероксів чи сканерів. Бережемо кошти, дерева й нерви, — наголошують у «Дії».

Зазначається, що цю послугу, зокрема, може використати український бізнес, щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією.

Щоб отримати копію студентського квитка, компанія має надіслати відповідний запит, а студент — його погодити. Відповідні запити компанія може відправити трьома способами:

  • офлайн — просканувавши штрихкод студентського;
  • онлайн — за допомогою посилання, яке можна «вшити» у кнопку на сайті або в застосунку;
  • за QR-кодом, який треба попередньо створити на порталі «Дія».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів