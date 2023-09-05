Рада одобрила возобновление е-декларирования, но закрыла реестр еще на год

https://racurs.ua/n186920-rada-odobrila-vozobnovlenie-e-deklarirovaniya-no-zakryla-reestr-esche-na-god.html

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Верховна Рада сьогодні ухвалила законопроект про відновлення електронного декларування під час воєнного стану. Про це у Телеграм повідомив нардеп з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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З його слів, відповідний законопроект «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» (№ 9534) підтримали 329 парламентаріїв.

У підготовлений до другого читання проект закону перед цим внесли поправку про закритість реєстру декларацій ще на один рік.

Найбільший ризик законопроекту — закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, очевидно, бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни. Більшість аргументів за закритий реєстр — це маніпуляція, мета якої — відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї та нові маєтки на Печерську, — повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

Згодом депутати провалили правку, яка передбачала негайне відкриття декларацій публічних осіб. Таке положення підтримали лише 199 парламентарів з 227 необхідних.

Правка № 371 про відкриття одразу публічних є-декларацій: не пройшла — 199 лише голосів, — зазначив Железняк.

Він також оприлюднив результати голосування фракцій по цьому питанню:

Слуга народу — 117

Європейська солідарність — 22

Батьківщина — 5

Платформа за життя та мир 15

За майбутнє - 8

Голос — 17

Довіра — 7

Відновлення України — 1

Позафракційні — 7

Нагадаємо, у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF ухвалення закону про відновлення декларування є структурним маяком із терміном виконання наприкінці липня.