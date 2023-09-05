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Рада одобрила возобновление е-декларирования, но закрыла реестр еще на год
Рада одобрила возобновление е-декларирования, но закрыла реестр еще на годhttps://racurs.ua/n186920-rada-odobrila-vozobnovlenie-e-deklarirovaniya-no-zakryla-reestr-esche-na-god.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні ухвалила законопроект про відновлення електронного декларування під час воєнного стану. Про це у Телеграм повідомив нардеп з фракції «Голос» Ярослав Железняк.
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З його слів, відповідний законопроект «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» (№ 9534) підтримали 329 парламентаріїв.
У підготовлений до другого читання проект закону перед цим внесли поправку про закритість реєстру декларацій ще на один рік.
Найбільший ризик законопроекту — закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, очевидно, бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни. Більшість аргументів за закритий реєстр — це маніпуляція, мета якої — відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї та нові маєтки на Печерську, — повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.
Згодом депутати провалили правку, яка передбачала негайне відкриття декларацій публічних осіб. Таке положення підтримали лише 199 парламентарів з 227 необхідних.
Правка № 371 про відкриття одразу публічних є-декларацій: не пройшла — 199 лише голосів, — зазначив Железняк.
Він також оприлюднив результати голосування фракцій по цьому питанню:
Слуга народу — 117
Європейська солідарність — 22
Батьківщина — 5
Платформа за життя та мир 15
За майбутнє - 8
Голос — 17
Довіра — 7
Відновлення України — 1
Позафракційні — 7
Нагадаємо, у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF ухвалення закону про відновлення декларування є структурним маяком із терміном виконання наприкінці липня.