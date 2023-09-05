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Блинкен 6 сентября приедет в Киев – СМИ

Блинкен 6 сентября приедет в Киев — СМИ

5 сен 2023, 19:19
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Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен у середу, 6 вересня здійснить візит до України та відвідає Київ.


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Про це повідомляє видання ZN.ua з посиланням на джерела.

Востаннє Блінкен відвідував Україну рік тому. Тоді про поїздку американського держсекретаря також не повідомлялося заздалегідь.

Торік у квітні Блінкен приїздив до України разом із главою Пентагону Ллойдом Остіном. Під час таємного візиту американські високопосадовці оголошували про виділення військової допомоги.

Источник: Ракурс


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