Блинкен 6 сентября приедет в Киев – СМИ

https://racurs.ua/n186925-blinken-6-sentyabrya-priedet-v-kiev-smi.html

Ракурс

Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен у середу, 6 вересня здійснить візит до України та відвідає Київ.

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Про це повідомляє видання ZN.ua з посиланням на джерела.

Востаннє Блінкен відвідував Україну рік тому. Тоді про поїздку американського держсекретаря також не повідомлялося заздалегідь.

Торік у квітні Блінкен приїздив до України разом із главою Пентагону Ллойдом Остіном. Під час таємного візиту американські високопосадовці оголошували про виділення військової допомоги.