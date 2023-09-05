Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Блінкен 6 вересня приїде до Києва – ЗМІ

Блінкен 6 вересня приїде до Києва — ЗМІ

5 вер 2023, 19:19
999

Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен у середу, 6 вересня здійснить візит до України та відвідає Київ.


.

Про це повідомляє видання ZN.ua з посиланням на джерела.

Востаннє Блінкен відвідував Україну рік тому. Тоді про поїздку американського держсекретаря також не повідомлялося заздалегідь.

Торік у квітні Блінкен приїздив до України разом із главою Пентагону Ллойдом Остіном. Під час таємного візиту американські високопосадовці оголошували про виділення військової допомоги.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів