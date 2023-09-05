За сутки произошло 20 боеприкосновений, авиация ВСУ нанесла 11 авиаударов

https://racurs.ua/n186926-za-sutki-proizoshlo-20-boeprikosnoveniy-aviaciya-vsu-nanesla-11-aviaudarov.html

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Окупаційна армія росії завдала 32 авіаційних удари та здійснила 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 5 вересня.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два — по зенітно-ракетних комплексах рф. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях та склад боєприпасів рф.

Впродовж доби відбулося понад 20 боєзіткнень. На Лиманському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганщини. На Бахмутському напрямку захисники України успішно відбили атаки армії рф в районі північніше Кліщіївки на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.