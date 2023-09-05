ГПСУ: Группу россиян уничтожили под Лиманом, двух взяли в плен

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Сили оборони України знищили групу росіян на Лиманському напрямку Донецької області. Двох окупантів вдалося взяти в полон, вони поповнили обмінний фонд.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час проведення штурмових дій на Лиманському напрямку бійці «Сталевого кордону» знищили групу окупантів, а двох військовослужбовців рф взяли у полон. Один з них, зі слів, бере участь у бойових діях близько тижня, інший — два дні. От і навоювалися!, — додали у ДПСУ.

Нещодавно снайперська пара третього окремого полку спеціального призначення під час роботи на Луганському напрямку захопила в полон 19 росіян.

Нагадаємо, воїни Національної гвардії взяли в полон трьох окупантів на Бахмутському напрямку. Один з росіян самостійно прийшов після отримання поранення.