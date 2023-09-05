OSINT-аналитики заявили, что беспилотник рф упал в Румынии, там отрицают

https://racurs.ua/n186933-osint-analitiki-zayavili-chto-bespilotnik-rf-upal-v-rumynii-tam-otricaut.html

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Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що жоден російський безпілотник не падав на території його країни. Зі слів румунського глави держави, під час останнього саміту країни НАТО визначилися з алгоритмом дій на випадок, якщо «щось впаде на їхню територію», але попередив, що ця інформація не є публічною.

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Безумовно, так, у нас є сценарій. Так, у нас є план на кожен можливий інцидент. Очевидно, це не означає, що ми хочемо, щоб щось подібне сталося. Ми не хочемо, щоб ці інциденти відбувалися на території НАТО, у цьому випадку в Румунії, — сказав Йоганніс.

Водночас OSINT-аналітики GeoConfirmed ідентифікували місце детонації російського безпілотника на території Румунії. Це сталося в районі з координатами 45.328864, 28.803601 у полі. Менш ніж за півтора кілометра від місця падіння розташоване прикордонне румунське село Плауру.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура Ізмаїльського району Одеської області. ППО збила над областю 17 дронів рф. Ще шість дронів збили у Дніпропетровській області, один влучив в інфраструктурний обʼєкт. Вранці 4 вересня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що під час атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії. Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російські атаки безпілотників Shahed «не становили жодної прямої військової загрози».