Германия передала новый пакет помощи для ВСУ – что туда вошло

https://racurs.ua/n186934-germaniya-peredala-novyy-paket-pomoschi-dlya-vsu-chto-tuda-voshlo.html

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Німеччина 5 вересня повідомила про нове постачання військової допомоги для Сил оборони України. До нового пакета увійшли боєприпаси, автомобілі та тягачі.

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Про це йдеться на офіційній сторінці німецького уряду.

Новий пакет допомоги містить:

10 тис. 80 боєприпасів для зенітних установок Gepard;

понад 8,5 млн набоїв;

27 тис. 40-мм боєприпасів;

броньований мостоукладач Beaver;

32 вантажівки Zetros;

чотири важких тягачі з причепами для транспортування танків;

чотири прикордонні автомобілі;

20 тис. захисних окулярів для солдатів.

У Берліні додали, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Окрім цього, деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала ЗСУ новий пакет військової допомоги, до якого увійшли ракети для ЗРК Patriot.