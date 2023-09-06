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З 2010 по 2015 роки був депутатом Бориспільської міської ради. Працював комерційним директором.
Мэр Борисполя мобилизовался в ряды ВСУ
Мэр Борисполя мобилизовался в ряды ВСУhttps://racurs.ua/n186942-mer-borispolya-mobilizovalsya-v-ryady-vsu.htmlРакурс
Міський голова Борисполя заявив, що мобілізувався до лав ЗСУ. Про це він написав на своїй стоірнці у Facebook і опублікував фото у військовому однострої.
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Борисенко вважає, що зараз настав «вирішальний і переломний» момент війни.
Він не уточнив, де саме проходитиме службу. Також невідомо, хто виконуватиме обов’язки міського голови Борисполя.
Борисенко народився 26 липня 1987 року в місті Борисполі. У 2008 році закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту, факультет олімпійського та професіонального спорту. У 2010 році закінчив Національний університет внутрішніх справ, юридичний факультет.
З 2010 по 2015 роки був депутатом Бориспільської міської ради. Працював комерційним директором.
Одружений. Має трьох синів та доньку.